Мариуполь за сутки покинули 547 мирных жителей

Новая группа мирных жителей Мариуполя покинула город в рамках эвакуации. Представители штаба территориальной обороны ДНР опубликовали актуальные данные за последние сутки в Telegram-канале.

«За минувшие сутки, с 08:00 21 апреля до 08:00 22 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 547 человек, включая 91 ребенка», — написали они.

В селе находится одноименный пункт оказания помощи эвакуируемому населению. Ведомство начало фиксировать количество беженцев, которые уезжают из Мариуполя в «Безыменное», 5 марта. За все время эвакуации штаб насчитал 21 592 мирных жителя, уехавших из города по этому направлению.

Беженцам оказывают всю необходимую помощь. Также штаб теробороны ДНР регулярно обновляет списки эвакуированного населения. С их помощью жители зоны спецоперации могут найти своих пропавших без вести родственников.

Минобороны заявило, что 21 апреля за сутки на территорию России с Украины и из Донбасса удалось эвакуировать почти 15 тысяч человек. Среди них — 2288 детей. Беженцам оказывают всю необходимую помощь.