Мариуполь за сутки покинули 474 мирных жителя

За прошедшие сутки из Мариуполя эвакуировали 474 мирных жителя. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Всех мариупольцев отправили в село Безыменное Новоазовского района. Среди эвакуированных — 69 детей. В настоящее время все они размещены в пункте временного содержания, который развернут силами МЧС республики.

Всего с 5 марта из Мариуполя эвакуировали 23 461 человека.

Ведомство сформировало списки эвакуированного населения. Людям оказывают необходимую консультационную помощь в поиске родственников.

Ранее жительница Мариуполя сообщила, что провела почти два месяца в заточении националистов на заводе «Азовсталь», который остался главной точкой напряжения в городе.

Мэр Константин Иващенко рассказал, что власти города не планируют восстанавливать комбинат, сильно пострадавший в ходе обстрелов.