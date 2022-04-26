Мариуполь за сутки покинули 474 мирных жителя
Штаб ТерО ДНР сообщил об эвакуации 474 мирных жителей Мариуполя за прошедшие сутки
За прошедшие сутки из Мариуполя эвакуировали 474 мирных жителя. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Всех мариупольцев отправили в село Безыменное Новоазовского района. Среди эвакуированных — 69 детей. В настоящее время все они размещены в пункте временного содержания, который развернут силами МЧС республики.
Всего с 5 марта из Мариуполя эвакуировали 23 461 человека.
Ведомство сформировало списки эвакуированного населения. Людям оказывают необходимую консультационную помощь в поиске родственников.
Ранее жительница Мариуполя сообщила, что провела почти два месяца в заточении националистов на заводе «Азовсталь», который остался главной точкой напряжения в городе.
Мэр Константин Иващенко рассказал, что власти города не планируют восстанавливать комбинат, сильно пострадавший в ходе обстрелов.