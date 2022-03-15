Бабушка перекрестила российских бойцов, едущих освобождать Мариуполь. Видео

Бабушка крестным знамением напутствовала российских бойцов, которые на бронетранспортерах отправились освобождать захваченный украинскими националистами Мариуполь.

Утром 15 марта стало известно, что из Мариуполя эвакуировали 78 человек.

Министерство обороны России сообщило, что военные ДНР при поддержке ВС РФ уничтожили почти все огневые точки неонацистов, которые находились в пригородах Мариуполя.

Основные силы украинских боевиков, сосредоточенные в жилых кварталах по периметру города, тоже были ликвидированы.

На протяжении последних нескольких дней российские вооруженные силы организовывают гуманитарные коридоры из Мариуполя, МЧС готовит отправку гуманитарной помощи.

Очевидцы рассказали, что украинские военные открывают огонь по тем, кто пытается покинуть Мариуполь.