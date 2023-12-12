Мир 12 декабря 2023, 18:09 Марионетки в руках хозяев. Захарова — о возможной замене Зеленского на Залужного Захарова: замена Зеленского на Залужного не повлияет на ситуацию на Украине Pxhere

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Возможная смена президента Украины Владимира Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного не повлияет на ситуацию в стране. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Зеленский и Залужный — марионетки в руках своих хозяев.

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«Это США, их сателлиты, Британия и так далее», — объяснила официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что следует различать украинских военных и марионеток Соединенных Штатов. К первой категории можно отнести тех, кто осуществляет национальную политику и действует в интересах народа и государства, а «марионеточными героями» являются проплаченные Западом деятели, считает Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России прокомментировала визит украинского лидера в США. Она заявила, что Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы «шаромыжничать с протянутой рукой». По словам дипломата, украинский лидер попытается уговорить Белый дом сделать выбор в пользу Украины, а не американцев.