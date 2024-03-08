Мир 08 марта 2024, 18:09 «Марионетка Путина и Си». Трамп высказался о Байдене Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина Unsplash

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Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал действующего президента США Джо Байдена «марионеткой Путина и Си». Сообщение появилось в социальной сети Truth Social.

Во время обращения к конгрессу Байден заявил о том, что Трамп якобы прогибался перед президентом России Владимиром Путиным. Американского политика возмутило это высказывание.

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«Он (Байден — прим. ред.) дал им все, включая Украину. Я забрал „Северный поток — 2“, он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си и буквально каждого другого лидера», — заметил Дональд Трамп.

Ранее бывший глава Соединенных Штатов заявил, что речь Байдена на выступлении в конгрессе была худшей из когда-либо произнесенных. Он назвал обращение президента «позорным».