08 марта 2024, 18:09
«Марионетка Путина и Си». Трамп высказался о Байдене
Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина
Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал действующего президента США Джо Байдена «марионеткой Путина и Си». Сообщение появилось в социальной сети Truth Social.
Во время обращения к конгрессу Байден заявил о том, что Трамп якобы прогибался перед президентом России Владимиром Путиным. Американского политика возмутило это высказывание.
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«Он (Байден — прим. ред.) дал им все, включая Украину. Я забрал „Северный поток — 2“, он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си и буквально каждого другого лидера», — заметил Дональд Трамп.
Ранее бывший глава Соединенных Штатов заявил, что речь Байдена на выступлении в конгрессе была худшей из когда-либо произнесенных. Он назвал обращение президента «позорным».
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