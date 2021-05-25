Марин Ле Пен заявила о необходимости отменить санкции против РФ

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM призвала отменить санкции в отношении России. Как считает политик, сохранять ограничения нет никакого смысла, написало ИА НСН.

Ле Пен убеждена, что необходимо вернуться «к нормальным отношениям» с нашей страной. Помимо прочего, она считает, что Франции стоит выйти из объединенного командования НАТО и привести в состояние равновесия взаимодействие с РФ и США.

«Нам нужны суверенные отношения с великими державами», — подчеркнула Ле Пен.

Она добавила, что республике нужно найти «свой голос в многополярном мире».