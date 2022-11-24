Мир 24 ноября 2022, 02:46 Марин Ле Пен призвала Францию перестать вооружать Украину Лидер партии Франции Ле Пен: Франция должна прекратить поставки оружия на Украину РИА «Новости»

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Франция должна прекратить вооружать Киев, поскольку это создает риски для ее собственной безопасности. Об этом заявила глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.

«Франции нужно прекратить поставки вооружений Киеву. Она не может помогать Украине в ущерб собственной безопасности», — процитировала Ле Пен радиостанция France Info.

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По мнению политика, техника, которая отправляется на Украину, нужна самой Франции. Поставка тяжелого вооружения ослабляет и создает риски для внутренней безопасности страны.

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Лидер партии «Национальное объединение» уже не первый раз выступает за отмену поставок вооружения на Украину. Ле Пен уверена, что Франция не стремится к поиску мирного решения конфликта, поставляя в Киев тяжелое вооружение.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее Макрон предложил увеличить дипломатические усилия, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров.