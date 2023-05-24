Мир 24 мая 2023, 16:03 Марин Ле Пен признала Крым легитимной частью России Французский политик Марин Ле Пен признала Крым законной частью России РИА «Новости»

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Жители Крыма выразили свое желание на референдуме быть частью России. Об этом заявила глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщил ТАСС.

В среду, 24 мая, она отвечала на вопросы депутатов Национального собрания Франции. Политик напомнила, что Крым был российским на протяжении двух веков. И только 60 лет полуостров относился к Украине. Это случилось из-за «капризов диктатора», подчеркнула Ле Пен.

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Политик отметила, что является убежденной сторонницей референдумов. Также она рассказала, что лично ездила в Крым и общалась с местными жителями.

«Считаю, что жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России. <…> Они гораздо больше чувствуют себя частью России», — констатировала она.

Глава болгарской делегации Пламен Милетков в 2021 году также признал Крым российским. Он заявил об этом, когда приехал с официальным визитом на полуостров.

Крым официально стал частью России 18 марта 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова изъявили желание вернуться в родную гавань.