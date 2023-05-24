24 мая 2023, 16:03
Марин Ле Пен признала Крым легитимной частью России
Французский политик Марин Ле Пен признала Крым законной частью России
Жители Крыма выразили свое желание на референдуме быть частью России. Об этом заявила глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщил ТАСС.
В среду, 24 мая, она отвечала на вопросы депутатов Национального собрания Франции. Политик напомнила, что Крым был российским на протяжении двух веков. И только 60 лет полуостров относился к Украине. Это случилось из-за «капризов диктатора», подчеркнула Ле Пен.
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Политик отметила, что является убежденной сторонницей референдумов. Также она рассказала, что лично ездила в Крым и общалась с местными жителями.
«Считаю, что жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России. <…> Они гораздо больше чувствуют себя частью России», — констатировала она.
Глава болгарской делегации Пламен Милетков в 2021 году также признал Крым российским. Он заявил об этом, когда приехал с официальным визитом на полуостров.
Крым официально стал частью России 18 марта 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова изъявили желание вернуться в родную гавань.
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