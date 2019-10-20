Марин Ле Пен попросила исключить Турцию из НАТО

Политик не понимает, почему Европейский союз «ничего не делает и ничего не предлагает». Анкара проявила агрессию и «нарушила критерии» пребывания в Североатлантическом Альянсе. А значит, надо бы исключить Турцию из НАТО.

Кремль обеспокоили действия Турции в Сирии Подробнее

Кроме того, Ле Пен предложила прекратить выплаты Турции по программе помощи кандидатам на вступление в ЕС, написала «Газета.ru».

Ранее Турция начала военную операцию в Сирии. Анкара действует против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

В связи с этим несколько стран НАТО, среди которых Франция, Германия, Норвегия и Испания, приостановили экспорт вооружений в Турцию. Тем не менее политики не предлагали ввести оружейное эмбарго. Дело в том, что Турция — член НАТО, поэтому государства ЕС должны выполнять определенные обязательства.

А президент Франции Эммануэль Макрон назвал последние события в Сирии серьезной ошибкой НАТО. Турция, будучи членом Альянса, «решила атаковать регионального партнера международной коалиции в борьбе против ИГ*. Поэтому глава государства посоветовал задуматься над вопросом о функционировании НАТО.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.