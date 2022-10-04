Марин Ле Пен отказалась надевать водолазку ради экономии электроэнергии | 360°

Мир 04 октября 2022, 23:58 Поделиться Telegram

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Viber Марин Ле Пен отказалась надевать водолазку ради экономии электроэнергии Депутат парламента Ле Пен назвала «инфантилизацией» французов призыв чиновников утепляться РИА "Новости"

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Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила власти страны в «инфантилизации» населения за призыв носить теплую одежду ради экономии энергии. Об этом написало РИА «Новости».

«Советы носить теплые кофты и водолазки для экономии на отоплении, которые имели успех в правительстве, способствуют инфантилизации французов», — сказала политик на правительственном часе в Национальной ассамблее.

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Также Ле Пен четко выразила свою позицию, сказав, что принимать в этом участия не собирается.

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С недавних пор во Франции начала зарождаться новая мода. Многие политики, несмотря на теплую погоду, стали носить зимнюю одежду с целью продвижения мер по экономии энергии.

Например, премьер-министр Элизабет Борн появилась на выступлении в теплой кофте. А президент Эммануэль Макрон записал видеообращение к гражданам в нетрадиционном наряде. Вместо привычной рубашки с галстуком он носил синюю водолазку.

Выбор одежды Макрона, как отмечают СМИ Франции, является символом политики «энергетической трезвости», которую президент объявил этим летом.

Согласно новой программе правительства, Франции необходимо снизить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.

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