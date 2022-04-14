Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина прокомментировала заявление кандидата в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что она сможет вывести страну из НАТО в случае своей победы. Об этом написало ИА НСН.

Обичкина считает, что Ле Пен, делая такие громкие заявления, лукавит и вводит своих избирателей в заблуждение. Однако это никак не повлияет на ее дальнейшую карьеру, поскольку партия «Национальное объединение» является довольно сильной.

«Марин Ле Пен по-прежнему будет оставаться лидером партии „Национальное объединение“. Ее карьера сильно не изменится в случае поражения во втором туре, потому что эта партия от выборов к выборам набирает все большее количество сторонников. Ле Пен будет лидером очень серьезной партии, которая уже в третий раз во втором туре конкурирует с партией победителя», — резюмировала профессор.