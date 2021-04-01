Марин Ле Пен назвала ошибкой санкции ЕС против России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала санкции, введенные Европейским союзом (ЕС), исторической и геополитической ошибкой. Она считает, что отношения с Россией важны и необходимы.

Лидер французской партии «Национального объединения» Марин Ле Пен в интервью «Комсомольской правде» сообщила, что лидеры ЕС застряли во временах холодной войны.

«Лидеры ЕС не уловили смысл потрясений истории, они все еще застыли в холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединенным Штатам и их вооруженному крылу — НАТО. Но мир изменился, Европа изменилась. Те, кто вчера был для нас врагами, сегодня оказываются союзниками в войне с терроризмом», — сказала она.

Она считает, что с Россией необходимо поддерживать отношения, потому что страна играет важную роль в мировом порядке. Кандидат в президенты заявила, что для Европы Россия должна стать ключевым торговым партнером.

Ле Пен заявила, что усиление США на востоке Европы и желание штатов интегрировать Украину и Грузию не приведут к разрядке в отношениях с Россией.