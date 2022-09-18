Участие Франции в антироссийских санкциях сочли «геополитической ошибкой» | 360°

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Участие Франции в антироссийских санкциях сочли «геополитической ошибкой»

Марин Ле Пен: Франция допустила геополитическую ошибку, поддержав антироссийские санкции

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Глава фракции «Национальное объединение» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен назвала участие Франции в антироссийских санкциях «геополитической ошибкой». Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на выступление политика на партийной конференции.

«Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в <…> санкциях против России», — сказала Ле Пен.

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Она сочла антироссийские ограничения «неуместными и непродуманными». По словам политика, страны Евросоюза ввели ограничения для России «в состоянии истерии» в начале конфликта на Украине.

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Ранее Ле Пен заявляла, что отношения с Россией важны и необходимы, потому что страна играет важную роль в мировом порядке. Политик отметила, что лидеры европейских стран застряли во временах холодной войны.

Усиление США на востоке Европы и желание Соединенных Штатов интегрировать Украину и Грузию, подчеркнула Ле Пен, не приведут к разрядке в отношениях с Россией.

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