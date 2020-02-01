Марин Ле Пен назвала ЕС провалом

«Евросоюз останется в истории как оглушительный провал. Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев», — написал Марин Ле Пен в Twitter.

Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года в 23:00 по Лондону, реализовав решение народа спустя три года после референдума. С 1 февраля начался переходный период длиной в 11 месяцев. В течение этого времени королевство и Евросоюз должны согласовать условия будущего сосуществования.

1 февраля президент Франции Эммануэль Макрон письменно выразил сожаление в связи с выходом Британии из Евросоюза. Он признал недостаточную эффективность модели ЕС и призвал извлечь урок из Brexit. По его словам, он намерен «бороться за суверенную и демократичную Европу».