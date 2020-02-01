    01 февраля 2020, 16:28

    Марин Ле Пен назвала ЕС провалом

    Юлия Булыгина

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен посчитала Евросоюзом громким провалом. По ее мнению, Европе пора строить содружество независимых государств. Так политик отреагировала на Brexit.

    «Евросоюз останется в истории как оглушительный провал. Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев», — написал Марин Ле Пен в Twitter.

    Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года в 23:00 по Лондону, реализовав решение народа спустя три года после референдума. С 1 февраля начался переходный период длиной в 11 месяцев. В течение этого времени королевство и Евросоюз должны согласовать условия будущего сосуществования.

    1 февраля президент Франции Эммануэль Макрон письменно выразил сожаление в связи с выходом Британии из Евросоюза. Он признал недостаточную эффективность модели ЕС и призвал извлечь урок из Brexit. По его словам, он намерен «бороться за суверенную и демократичную Европу».