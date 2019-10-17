Марин Ле Пен намерена баллотироваться в президенты Франции в 2022 году
Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся во Франции в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС.
Политик призналась, что всю жизнь хотела увидеть, как Франция избавляется от проблем и лишь предложения ее партии могут решить проблемы государства. Ле Пен подчеркнула, что верит в убеждения «Национального объединения».
«Я тот человек, у которого есть смелость воплотить их в жизнь», — цитирует Ле Пен газета «Взгляд».
Однако она не исключила, что ее партия может выдвинуть другого кандидата на предстоящие выборы.