Марин Ле Пен намерена баллотироваться в президенты Франции в 2022 году

Политик призналась, что всю жизнь хотела увидеть, как Франция избавляется от проблем и лишь предложения ее партии могут решить проблемы государства. Ле Пен подчеркнула, что верит в убеждения «Национального объединения».

«Я тот человек, у которого есть смелость воплотить их в жизнь», — цитирует Ле Пен газета «Взгляд».

Однако она не исключила, что ее партия может выдвинуть другого кандидата на предстоящие выборы.