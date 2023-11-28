Мир 28 ноября 2023, 15:27 Мария Захарова: Запад недооценивает Русский мир, потому что пытается судить по себе

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на главную ошибку Запада. Во время выступления на Всемирном русском народном соборе она отметила, что оппоненты недооценивают Русский мир, так как пытаются судить по себе, сообщил «Царьград».

По словам дипломата, соответствующее определение западные страны представляют как агрессивную идеологию.

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«Почему? Потому что они полагают, что мы продвигаем то, что обычно продвигают они. А это неправда», — высказалась Захарова.

Она напомнила, что Русский мир — цивилизованная общность людей, а не выражение имперской идентичности.