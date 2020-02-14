Мария Захарова стала царицей винограда в Болгарии

14 февраля в Болгарии празднуют День святого Трифона. Его считают покровителем виноделов и виноградарей, а в этот день проводят первую обрезку лозы. По традиции, в этот праздник торжественно выбирают царя и царицу винограда. Они угощают остальных национальными блюдами и вином.

В этот раз царицей винограда старейшая винодельня Болгарии «Вила Винифера» выбрала Марию Захарову. Причиной этому послужила ее реакция на подаренный на брифинге национальный болгарский костюм — представитель МИД не постеснялась нарядиться в него.

Рейсом в Москву доставили цветочную корону царицы и бутылку вина с дарственной надписью.

Отмечается, что ранее эта винодельня уже выпустила коллекцию вин, посвященную Захаровой. История с национальным платьем сделала ее чрезвычайно популярной в Болгарии. Кроме вина, ее именем назвали шоколад и сыры.