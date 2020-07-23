Мария Захарова ответила на новые претензии Японии из-за Курил

Россия не приемлет претензий Японии из-за оборонных мероприятий на Курилах, так как они находятся под суверенитетом РФ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Минобороны Японии опубликовало доклад, в котором Южные Курилы называются «незаконно оккупированными исконно японскими землями».

«Так не надо говорить. Вновь напомню, что эти острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, которые закреплены в том числе в Уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность», — указала представитель МИД.

По ее словам, в российском внешнеполитическом ведомстве удивлены оторванными от реальности заявлениями японских властей. По словам Захаровой, они пронизаны недоверием к действиям России, которые нацелены исключительно на эффективное обеспечение национальной безопасности.

Южные Курилы отошли к Советскому Союзу после Второй мировой войны. Японии была обещана часть этих территорий при соблюдении некоторых условий, которые Япония нарушила. Из-за принципиальной позиции сторон мирный договор после войны между странами так и не был заключен, даже несмотря на попытки президента РФ Владимира Путина и японского премьера ускорить в 2018 году переговорный процесс по заключению соглашения.