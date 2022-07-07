Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По ее словам, ситуация полураспада королевства может вызывать лишь тревогу. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Думаю, это должно комментировать посольство Британии, располагающееся по адресу: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Всем очевидно — либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике — основные характеристики, которые дают эксперты», — считает она.

Ранее британские The Sun и ВВС со ссылкой на источники рассказали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля подаст в отставку. Накануне 50 британских чиновников покинули свои посты со словами, что больше «не могут оставаться верными Джонсону».