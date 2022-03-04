Мария Захарова: отправной точкой спецоперации на Украине стала политика киевских властей

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отправную точку специальной военной операции России на Украине. По ее словам, киевские власти в течение восьми лет сознательно проводили антинациональную политику. Об этом сообщил YouTube-канал SHOT.

«Как только в 2014 году совершился антиконституционный переворот, люди в Крыму и Донбассе осознали, что все, что они как граждане Украины хотят видеть в своей стране на законных основаниях, не будет реализовано никогда. Потому что обязательно кто-то придет с Запада и навяжет им свою волю», — процитировал Life слова Захаровой.

Представитель МИД добавила, что вина за русофобский режим на Украине полностью лежит на теперешних властях. Они никак не препятствовали радикалам, которые чувствовали себя хозяевами в соседней стране.