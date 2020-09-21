Марии Колесниковой продлили арест

Партизанский районный суд Минска продлил арест Марии Колесниковой. Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции оставили под арестом до 8 ноября.

Об этом сообщило РИА «Новости». Колесникова проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о призывах к захвату власти. Ранее ее адвокат Людмила Казак рассказала агентству, что ее подзащитную оставили под арестом до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения.

«Жалобу адвоката на решение о мере пресечения оставить без удовлетворения», — заявила судья во время заседания, которое проходило в закрытом режиме.

О создании координационного совета по транзиту власти объявили члены оппозиции Белоруссии, которых не удовлетворили результаты выборов президента республики. В ответ на это Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Оппозиция эти обвинения опровергла, заявив, что действует в рамках Конституции.

Ранее СК республики сообщил, что задержал двух членов координационного совета по подозрению в призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета. Речь идет о Марии Колесниковой и Максиме Знаке. Вместе с ними правоохранители заключили под стражу и юриста Илью Салей.