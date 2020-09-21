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    21 сентября 2020, 18:25

    Марии Колесниковой продлили арест

    Нина Петлинова

    Партизанский районный суд Минска продлил арест Марии Колесниковой. Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции оставили под арестом до 8 ноября.
    Марии Колесниковой продлили арест

    Об этом сообщило РИА «Новости». Колесникова проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о призывах к захвату власти. Ранее ее адвокат Людмила Казак рассказала агентству, что ее подзащитную оставили под арестом до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения.

    «Жалобу адвоката на решение о мере пресечения оставить без удовлетворения», — заявила судья во время заседания, которое проходило в закрытом режиме.

    О создании координационного совета по транзиту власти объявили члены оппозиции Белоруссии, которых не удовлетворили результаты выборов президента республики. В ответ на это Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Оппозиция эти обвинения опровергла, заявив, что действует в рамках Конституции.

    Ранее СК республики сообщил, что задержал двух членов координационного совета по подозрению в призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета. Речь идет о Марии Колесниковой и Максиме Знаке. Вместе с ними правоохранители заключили под стражу и юриста Илью Салей.

    Новости SMI.FM