Марии Колесниковой продлили арест до 8 марта

«Марию Колесникову оставляют в изоляторе до 8 марта. Следствие продлило меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца», — говорится в сообщении.

Прошлый срок ареста Колесниковой заканчивался 8 января. Политик находится в Следственном изоляторе в городе Жодино.

В начале сентября Марию Колесникову неизвестные задержали в центре Минска. Она не выходила на связь почти сутки.

Пограничный комитет Белоруссии заявил, что Колесникову вместе с двумя членами координационного совета оппозиции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым задержали во время попытки перейти границу с Украиной.

Как напомнило РИА ФАН, Марии Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, женщина хотела сбежать из страны к сестре, которая живет на Украине.



В декабре Генеральная прокуратура Белоруссии объявила о новом уголовном деле о создании экстремистского сообщества для неконституционного захвата государственной власти. Фигурантами стали кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также все члены координационного совета оппозиции, включая арестованную Марию Колесникову.

Противостояние действующей власти и оппозиции продолжается в Белоруссии с президентских выборов, на которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования сторонники Тихановской вышли на несанкционированные акции протеста, которые продолжаются до сих пор.