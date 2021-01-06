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    06 января 2021, 18:11

    Марии Колесниковой продлили арест до 8 марта

    Анатолий Минкин

    Белорусские следователи на два месяца продлили срок ареста члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщили сторонники незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико на своем канале в Telegram.
    Марии Колесниковой продлили арест до 8 марта

    «Марию Колесникову оставляют в изоляторе до 8 марта. Следствие продлило меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца», — говорится в сообщении.

    Прошлый срок ареста Колесниковой заканчивался 8 января. Политик находится в Следственном изоляторе в городе Жодино.

    В начале сентября Марию Колесникову неизвестные задержали в центре Минска. Она не выходила на связь почти сутки.

    Пограничный комитет Белоруссии заявил, что Колесникову вместе с двумя членами координационного совета оппозиции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым задержали во время попытки перейти границу с Украиной.

    Как напомнило РИА ФАН, Марии Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, женщина хотела сбежать из страны к сестре, которая живет на Украине.

    В декабре Генеральная прокуратура Белоруссии объявила о новом уголовном деле о создании экстремистского сообщества для неконституционного захвата государственной власти. Фигурантами стали кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также все члены координационного совета оппозиции, включая арестованную Марию Колесникову.

    Противостояние действующей власти и оппозиции продолжается в Белоруссии с президентских выборов, на которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования сторонники Тихановской вышли на несанкционированные акции протеста, которые продолжаются до сих пор.