Марихуану полностью легализовали в Мексике

В Мексике разрешили покупку марихуаны в развлекательных целях. Решение о полной легализации растения приняли в нижней палате парламента страны. Об этом сообщил Associated Press.

По закону жители могут выращивать у себя дома до шести растений, а также хранить до 28 граммов марихуаны. При этом хранить, выращивать или употреблять ее смогут только совершеннолетние люди, которые имеют разрешение. Если у человека будет больше марихуаны, чем разрешено, его ждет штраф или тюремный срок — при весе травы свыше 5,4 килограмма.

Законопроект поддержали 316 депутатов, еще 127 выступили против. Лицензию на выращивание и продажу предоставят и производителям.

«Сегодня исторический момент. Благодаря этому решению ложное убеждение о том, что марихуана является частью серьезных проблем Мексики, осталось позади», — сказал депутат от правящей партии «Морена» Симей Олвера. Во время своего выступления он надел маску с принтом листьев марихуаны.

Запрет на рекреационную марихуану признали неконституционным еще три года назад — такое решение принял Верховный суд Мексики. Законопроект, который сейчас одобрили, направят в Сенат на рассмотрение президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Ранее глава государства уже поддерживал эту инициативу.