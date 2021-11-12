Конфуз во время встречи королевы: Меркель встретила Маргрете II «кулаком»

Королева Дании Маргрете II посетила Берлин, где ее встретила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель. Как отметило издание Welt, уходящая в отставку Меркель допустила оплошность, когда в качестве приветствия протянула королеве кулак, от чего та с благодарностью отказалась.

Королева Дании на опубликованных кадрах кажется удивленной таким жестом Меркель. 81-летняя Маргрете II выдержала небольшую паузу и положила ладонь на грудь, давая понять и. о. канцлера ФРГ, что она не ответит на приветствие.

Меркель также спустя несколько секунд положила руку себе на грудь, как уточнило издание, как бы извиняясь перед королевой.

В июле Эммануэль Макрон впервые посетил заморскую территорию Франции — Полинезию — и тут же стал героем мемов. Местные жители в знак гостеприимства подарили президенту столько венков и ожерелий, что украшения закрыли лицо Макрона.

В Сети пользователи быстро сравнили политика с персонажем из «Друзей» и даже с клумбой. На размещенных в Сети фото можно заметить, что на французского лидера повесили как минимум десяток украшений.