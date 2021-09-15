Маргинализованные сообщества Сербии поддержат в США

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить шесть миллионов долларов на поддержку программ маргинализованных групп Сербии. Речь идет об обеспечении занятости через развитие трудовых ресурсов, сообщил RT.

«В рамках данной работы, Агентство США по международному развитию в Сербии будет стремиться к поддержке ряда инициатив, направленных на содействие обеспечению справедливости и расширению возможностей для определенных сообществ в Сербии, права которых ущемляются (молодежь, женщины, лица с инвалидностью, ЛГБТ, этнические меньшинства)», — говорится в документе.

Представители USAID будут стремиться развивать партнерство с сербским народом, государственными институтами и организациями гражданского общества этой страны.