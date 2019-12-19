Маргарита Симоньян по-эстонски заступилась за коллег

«Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайд. Я не знаю, в курсе ли Вы действий силовых структур Вашей страны, которые угрожают журналистам, своим гражданам, уголовным преследованием за то, что они делают свою работу. Им был поставлен беспрецедентный ультиматум — уволиться из Sputnik до 1 января или готовиться к тюрьме», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Симоньян призналась, что ей трудно представить, что в Эстонии «в нарушение всех мыслимых прав и свобод готовы отправить в тюрьму 30 журналистов», но она не может игнорировать подобные угрозы.

«Мне, честно говоря, сложно представить себе, что в Эстонии в нарушение всех мыслимых прав и свобод готовы отправить в тюрьму 30 журналистов. Но, к сожалению, меня, как главного редактора „России сегодня“ жизнь заставляет воспринимать эту угрозу серьезно», — заявила Симоньян.

По ее словам, отношения между Россией и Эстонией заслуживают того, чтобы стать лучше. Симоньян подчеркнула, что ей «не хочется, чтоб за Эстонию было стыдно», написал сайт газеты «Известия».

«Мы в курсе Вашей готовности к спокойному диалогу и ценим Вас за это. Нам, как и Вам, очень не хочется, чтобы за Эстонию было стыдно», — подытожила Симоньян.

Накануне стало известно, что российским журналистам в Эстонии пригрозили уголовными делами, если они не откажутся работать на информационное агентство «Россия сегодня». В пресс-службе агентства заявили о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО для защиты права журналистов на профессиональную деятельность.