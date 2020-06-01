Мараховский: «русские хакеры» взломали абсолютное оружие США

По мнению журналиста, на протяжении многих лет CNN являлся «главным оружием» США, однако в последнее время канал стал публиковать «фейковые новости». Мараховский подчеркнул, что впервые машина дала сбой после избрания Дональда Трампа на должность президента США. А с годами ситуация лишь ухудшалась.

«Кстати, возможно, именно потому, что „глубинное государство“ оказалось в принципе не способно отказаться от веры в полную управляемость реальности через пульт, оно и ухватилось за версию о мистической порче, наведённой на американскую реальность русскими. Это русские хакнули американский пульт — и поэтому мы проиграли», — приводит слова публициста «Царьград».