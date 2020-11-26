По информации телеканала, Марадона за несколько месяцев до своей смерти, написал родственникам письмо. В нем аргентинский футболист попросил, чтобы его тело было сохранено в «течение многих лет».

Отмечается, что в ближайшее время письмо будет доставлено членам семьи Марадоны.

26 ноября в президентском дворце Каса Росада в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с Марадоной. Траурное мероприятие началось в 06:00 (12:00 по Москве). Многотысячная вереница людей, которые хотели отдать последние почести кумиру, собралась на улице. Футболиста похоронили на кладбище Jardin de Paz на окраине аргентинской столицы. В Аргентине объявили трехдневный траур.

Диего Армандо Марадона умер от сердечной недостаточности 25 ноября. Легендарному футболисту было 60 лет. Марадоне стало плохо за завтраком. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи не смогли его спасти. В последние дни футболист восстанавливался у себя дома после операции на мозге.

Мир скорбит о смерти одного из легендарных футболистов мира. Марадона пришел в футбол в девять лет, и после первой же тренировки тренер не поверил, что на поле играет ребенок. Забитые им голы навсегда войдут в историю мирового футбола, а сам он останется лучшим игроком столетия.