Марадона признался, что верит в российскую вакцину от коронавируса

Ситуацию с распространением коронавируса спортсмен назвал худшим, что могло случиться с сегодняшним миром. У Марадоны от инфекции скончался брат жены, а его родная сестра перенесла болезнь в тяжелой форме.

Футболист заявил, что доверяет президенту России Владимиру Путину и его словам о вакцине.

«Я верю в Путина, я убежден, что вскоре у него будет вакцина, потому что это (пандемию — прим. ред.) уже больше невозможно выносить», — подчеркнул Марадона.

Спортсмен заявил, что желает сейчас только одного: чтобы пандемия прошла как можно быстрее, чтобы люди снова могли найти работу и обеспечивать семью.

«Мне очень грустно, когда я вижу детей, которым не хватает еды, я знаю, каково это — голодать, а в моей стране такого не должно быть. Это мое желание — видеть аргентинцев счастливыми», — подчеркнул он.

Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину «Спутник V», защищающую организм человека от коронавируса. Ее создали на основе аденовирусных векторов. Сейчас проходит последний клинический этап испытаний.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора РФПИ Кирилла Дмитриева, с властями Аргентины уже идут переговоры о поставках вакцины.