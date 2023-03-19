Мир 19 марта 2023, 19:47 Мантуров анонсировал скорое создание зоны свободной торговли ЕАЭС с Египтом Министр Мантуров и президент Египта ас-Сиси обсудили зону свободной торговли с ЕАЭС РИА «Новости»

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Переговоры о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом продолжаются с 2019 года. Стороны рассчитывают выйти на финальные договоренности уже в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Зона свободной торговли позволит увеличить объем товарооборота между странами — участницами соглашения, а также переориентировать свои экспортные поставки.

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«Мы, как одна из стран ЕАЭС, которые участвуют в переговорах, оказываем всяческую поддержку по этому направлению. С момента запуска процесса в 2019 году проведена значительная работа, и мы надеемся, что в ближайшее время эти переговоры получат дополнительный импульс», — привела слова Мантурова пресс-служба правительства.

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Министр добавил, что выход на финальные договоренности по созданию зоны свободной торговли ЕАЭС и Египта уже близки.

В марте о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом заявили Объединенные Арабские Эмираты. В этом году переговоры по вопросу Минэкономразвития России начнет с Индонезией.