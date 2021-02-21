Мантуров анонсировал сертификацию удлиненного седана Aurus

Удлиненный седан Aurus сертифицируют в ближайшее время. Машина поступит на рынок Ближнего Востока. Ее очень ждут в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Они (страны Ближнего Востока — прим. ред.) очень ждут, помимо тех моделей, которые сегодня уже сертифицированы — седан, лимузин, — в ближайшее время будет в том числе под эмиратский, ближневосточный рынок сертифицирован удлиненный седан, на который, по моему мнению, и это совпадает с мнением экспертов, спрос здесь будет даже, наверное, больше, чем на обычный седан», — приводит агентство «Прайм» слова Мантурова.

Министр добавил, что в ОАЭ также ждут в следующем году серийного производства внедорожника Aurus. По словам Мантурова, его могут кастомизировать специально для этой арабской страны.

Прошлой весной глава Минпромторга заявил, что серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году на заводе Ford Sollers в Елабуге. По плану в наступившем году на предприятии произведут 360 машин, в 2022-м — 1724, в 2023-м — 4030, а в 2024-м — 5274.