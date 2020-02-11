Манила прекращает действие военного договора с Вашингтоном

По распоряжению президента Филиппин Родриго Дутерте глава МИД Теодоро Локсин подписал уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил.

По данным издания, соглашение прекратит свое действие через 180 дней с момента получения США этого уведомления. Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году. Документ регулирует правила въезда и пребывания военных США на территории Филиппин.