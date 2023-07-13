Мир 13 июля 2023, 12:56 Мания величия проявляется во всех действиях НАТО — Лавров Глава МИД РФ: мания величия стран НАТО проявляется во всех их действиях РИА «Новости»

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Руководство секретариата и стран-членов Североатлантического альянса во всех своих действиях проявляет манию величия. Такая политика — бесперспективна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Это путь бесперспективный, это путь, который лишний раз подтверждает актуальность ставящейся нами сейчас вместе с многими партнерами задачи противодействия современным формам колониализма, противодействия попыткам гегемонии», — заявил глава российского МИД.

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США и их союзники всячески пытаются подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности, писал «Царьград». Военно-политический блок, как отметил Лавров, напрямую нарушает собственный устав, где говорится о равенстве и независимости всех стран. Дипломат напомнил, что во время саммита в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет работать против России и Китая.

«Мания величия проявляется во всех действиях и руководства секретариата НАТО, и стран-членов по большому счету. Это видно всем», — добавил Лавров.

Он также сказал, что у государств, входящих в блок, часто прорывается, что Европа — это цветущий сад, а все остальное — джунгли. Это высказывание принадлежит главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю.

Ранее Китай пообещал дать решительный отпор любым действиям НАТО, которые наносят ущерб правам и интересам страны. В дипмиссии КНР заявили, что лицемерная природа альянса проявлена в полной мере, а стремление к экспансии и гегемонии. Отношения России и Китая в корне отличаются от взаимодействия стран НАТО. Они основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.