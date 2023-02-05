Мир 05 февраля 2023, 02:27 Манифестация против НАТО и антироссийских санкций прошла в Италии Жители Вероны вышли на протест против НАТО и антироссийских санкций Pxhere

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Более 500 человек в Вероне вышли на акцию за выход Италии из НАТО, а также против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Манифестация прошла в субботу, 4 февраля. Среди ее организаторов, как сообщил ТАСС, были ассоциация «Венето — Россия» и общественное движение «Верона за свободу».

Манифестация прошла на центральной площади Бра перед знаменитой Ареной. Глава «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли сообщил, что участники сообщества считают НАТО опасной организацией.

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«Продолжать вооружать Украину — страну, которой мы знаем, кто управляет, — очень опасно», — заметил он.

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Также, по словам Дзоккателли, участники манифестации считают правильным прояснить причины начала спецоперации. Он отметил, что Россия была вынуждена пойти на этот шаг.

«Мы выступаем против отправки оружия на Украину и призываем остановить агрессивные действия НАТО и США», — сказал Дзоккателли.

Он добавил, что Штаты и Североатлантический альянс, похоже, делают все возможное, чтобы спровоцировать более масштабный военный конфликт.

Организаторы мероприятия развернули транспаранты с лозунгами в поддержку выхода Италии из НАТО, а также против антироссийских санкций. Ряд участников манифестации пришли с флагами России. Дзоккателли сказал, что мероприятие прошло без происшествий.

Глава Министерства обороны Италии Гуидо Кроззето назвал огромной ошибкой считать россиян недругами. Он отметил, что страны Европы должны оставаться открытыми для жителей России. Как пояснил Кроззето, он не разделяет идею недопуска в Европу обычных людей, спортсменов и артистов.