Мир 26 августа 2023, 23:40 Манифестанты в Греции провели акцию против поставок оружия на Украину У здания посольства США в Афинах прошла акция против поставок оружия Киеву Freepik

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Рядом со зданием американского посольства в Афинах провели акцию против поставок военной техники Киеву. Об этом сообщило РИА «Новости».

В материале сказано, что на митинге собрались десятки человек. Они кричали лозунги против отправки оружия Украине, требовали пересмотра греко-российских отношений и отмены санкций.

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Манифестанты держали плакаты с надписями: «Греция, не поставляй оружие на Украину!», «Почему мы должны финансировать коррумпированную мафию на Украине?», «Мы хотим работать, а не воевать».

По словам участников протеста, таким способом они пытаются обратить внимание на то, что их государство вместе с ЕС тратит баснословные суммы на помощь, которую разворовывают коррупционеры киевского режима. Люди жаловались, что власти Греции озабочены поставками оружия на Украину, в то время как их страна погрязла в безработице.

Также манифестанты выступили против антироссийских санкций. Они отметили, что ограничения негативно влияют на туристическую сферу Греции.

Ранее греческая оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» выступила против участия страны в украинском конфликте. Также оппозиция не поддержала обучение греками пилотов ВСУ полетам на F-16.