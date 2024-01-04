Мир 04 января 2024, 15:12 Маневры российских войск в зоне СВО объяснили в США NI: ВС России стремятся разгромить ВСУ серией локальных наступлений РИА «Новости»

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Российские войска стремятся разгромить ВСУ, отправляя в бой превосходящие силы в рамках локальных наступлений. Об этом говорится в материале американского издания The National Interest.

«Теперь Россия намерена разгромить Украину целой серией локальных наступлений. Она отправляет в бой превосходящие по численности силы, в том числе беспилотники, артиллерию и танки», — отметили авторы статьи.

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Журналисты выразили мнение, что российская сторона также активно наращивает резервы и запасы вооружений для более тяжелых боестолкновений в 2024 году.

«В связи с этой ситуацией Украина нуждается в увеличении поддержки от союзников», — резюмировали журналисты.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что США полностью потратили предусмотренные на поддержку Украины средства еще 27 декабря.

По его словам, дальнейшее финансирование киевского режима зависит от одобрения конгресса на выделение нового пакета помощи.