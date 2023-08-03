Мир 03 августа 2023, 15:19 Маневр Путина в Одессе шокировал Запад American Conservative: удары ВС России по военным складам в Одессе шокировали Запад Пресс-служба Минобороны

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Ситуация с ударами российских военных по военным объектам ВСУ в Одессе привела западные правительства в состояние шока. На это указали в материале издания American Conservative.

«Удары шокировали их настолько, что после этого многие чиновники на Западе начали призывать к более агрессивным действиями против России, что чревато эскалацией конфликта», — отметили авторы статьи.

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Журналисты предположили, что для США Украина не является важной настолько, что ради нее можно развязать ядерную войну против России.

«Администрации [президента Джо] Байдена нужно вспомнить о своем главном долге — держаться подальше от боевых действий, которые никак не затрагивают США», — добавили они.

В ночь на 17 июля украинские боевики совершили террористический акт на Крымском мосту. После этого Минобороны объявляло о нанесении ударов возмездия по военным объектам Украины в Николаеве, Ильичевске, Одессе и другим черноморским портам.