Мир 22 марта 2024, 20:02 «Мандраж и метания». Небензя напрямую спросил у Запада о готовности сражаться Небензя: Запад рискует перевести конфликт на Украине в новую острую фазу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запад своей риторикой рискует перевести конфликт на Украине в новую острую непредсказуемую фазу. Такое заявление сделал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, сообщило РИА «Новости».

«Вы уже подвели Украину к краю пропасти, высосали из нее практически все ресурсы, лишили населения права на достойное будущее. Сейчас у вас начинается мандраж и метания», — сказал он, общаясь к представителям западных стран.

Реклама

Небензя отметил, что государства пытались нанести стратегическое поражение России, но ничего не вышло. Но их новая риторика ведет к тому, что конфликт может перейти в новую фазу — более острую и непредсказуемую. Постпред России спросил у дипломатов, не хотят ли они задуматься о последствиях своих слов и действий.

«Готовы ли вы воевать с Россией в ваших странах, и понимает ли последствия ваших действий широкая европейская общественность?» — спросил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что цель СВО по демилитаризации Украины фактически можно считать выполненной. Украинские боевики выживают только за счет поставок из стран Североатлантического альянса. Свое вооружение украинская армия давно не использует.