Мандат российских миротворцев решили продлить в Армении | 360°

Мир 29 октября 2022, 11:52 Мандат российских миротворцев решили продлить в Армении Премьер Армении Пашинян выразил готовность продлить мандат миротворцев России до 20 лет

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на съезде партии «Гражданский договор», что готов подписать в Сочи документ, в соответствии с которым мандат российских миротворцев был бы продлен на 10, 15 или 20 лет. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет», — сказал Пашинян.

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Он обратил внимание, что сроки должна определить Россия. Премьер-министр Армении предложил, чтобы с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.

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Армения запланировала подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года. Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на трехсторонний саммит в Россию. Армянская сторона уже подтвердила свое участие в мероприятии, которое намечено провести в Сочи 31 октября.