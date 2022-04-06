Мамонтов предоставил ООН доказательства участия США в работе биолабораторий на Украине

Российский журналист и телеведущий Аркадий Мамонтов представил ООН подтверждение участия военных ученых США в работе биолабораторий на Украине. Он выступил в видеоформате на неформальном заседании Совета безопасности ООН, организованном Россией, сообщило ТАСС.

«Полтора года назад мы проводили исследование для съемок документального фильма о появлении коронавируса. Многие считают, что он был создан искусственно. Мы опросили множество людей, собирали информацию по всему миру. Благодаря нашим американским коллегам — независимым журналистам — мы смогли обменяться информацией с людьми, которые ранее работали в этих закрытых лабораториях. Они были военными микробиологами США», — сообщил Мамонтов.

Американские биологи рассказали журналистам об исследовании биоматериалов в лабораториях на Украине и в Грузии. Предлогом была защита от биологических угроз, а на самом деле это была разработка ЦРУ. Эксперты занимались изучением аэрозольных смесей, содержащих патогены. Мамонов упомянул об исследовании США возможности «заражения» лидеров других стран.

«Мы считаем, что на Украине в прошлом и, возможно, даже сейчас США проводили исследования не только опасных патогенов, таких как холера и сибирская язва. Мы считаем, что Украина была для них испытательным полигоном для разработок в военно-биологической сфере», — заявил Мамонтов.

В ходе проведения специальной операции на Украине были обнаружены факты уничтожения опасных патогенов и доказательств причастности к военно-биологической программе американских ученых. Минобороны РФ недавно обнародовало новые данные по работе биолабораторий на Украине.