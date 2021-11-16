Мама задержанного россиянина раскрыла подробности защиты его и еще 6 человек по делу о поджоге леса в Турции

Суд Антальи разрешил семи российским туристам, которых заподозрили в поджоге леса, покинуть Турцию. Мама Дмитрия Коршунова — одного из задержанных — рассказала «360», кто занимается защитой ребят.

Свои услуги предлагали несколько адвокатов.

«Прилетела юрист Татьяна — сестра, по-моему, Константина Чебучакова. <…> 12-го числа она уже была там. Она консолидирует работу. Два адвоката — один турок и женщина, по-моему, русская», — рассказала собеседница «360».

Разговор состоялся еще до того, как она узнала о результатах заседания. Россиянка заявила о сомнениях в том, что подозреваемых могут выпустить из Турции.

«Может быть все что угодно — может быть штраф, может быть условный срок. В качестве наказания это может быть и возмещение ущерба, а это огромные деньги», — высказалась мама Коршунова.

По ее словам, после того как россиян выпустили из тюрьмы, они расслабились. С ними встречался также консул РФ. Однако что конкретно он обещал ребятам — женщина не знает.

В конце октября стало известно об аресте семи россиян, которых задержали во время их прогулки по Ликийской тропе в Турции. Они оказались среди пожара, поэтому полиция заподозрила их в поджоге леса.

На заседании 16 ноября суд постановил снять ограничение на выезд из страны для россиян. ТАСС уточнил, что обвинения с граждан РФ не сняты. Следующее слушание пройдет 2 мая 2022 года.