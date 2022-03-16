Мариупольчане жили без воды, газа, отопления и света, без возможности связаться с родственниками и узнать, живы ли они, рассказала одна из местных жительниц, которая смогла покинуть город. По словам женщины, у нее умерла мать, а она даже не смогла ее похоронить и оставила тело в квартире.

«24 февраля еще было так-сяк, потом 25-го числа, в четыре часа, выключили свет и отопление. больше двух недель мы жили без отопления, потом выключили воду, потом выключили газ», — рассказала она представителям Народной милиции ДНР.

Женщина добавила, что магазины в городе разграбили буквально в первые три дня, продукты покупать было негде, за водой идти было очень далеко, то есть ее тоже практически не было.

«Я была с мамой. Мама умерла, и я оставила тело в квартире, потому что похоронить нет возможности, и пошла пешком из Ежовского района к Таганрогской трассе, но мне сказали, что надо идти на Комсомольский бульвар, а там подсказали, что надо выходить на военных, и там мне помогли, забрали меня», — добавила она.

По ее словам, после 23 февраля украинские власти распорядились, чтобы из города не давали выезжать детям, старикам, женщинам.

«Они (ВСУ — прим. ред.) прикрылись нами, как живым щитом, и мы оказались заложниками этой ситуации, нам было очень тяжело. У меня есть племянники, они остались в центре, я не смогла ни дозвониться, ни доехать до них, ничего не смогла», — поделилась беженка.

Женщина уточнила, что в итоге все-таки смогла дозвониться до сестры. Та сообщила ей, что племянники выходили на связь несколько дней назад.