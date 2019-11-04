Мама озадаченной девочки-мема нарядилась в свою дочь в честь Хэллоуина

Мама девочки, ставшей мемом, закосплеила свою дочь. Она примерила знаменитый образ озадаченного ребенка в честь Хеллоуина.

Мем появился еще в 2013 году. Мама двух девочек вела свой YouTube-канал и опубликовала видео с реакцией детей на новость о поездке в Диснейленд. Старшая дочь, услышав новость, начала плакать от счастья, а вот двухлетняя Хлоя выдала обеспокоенное лицо, будто не понимала, что происходит. Именно оно и стало мемом.

«Хлоя, мы едем в Диснейленд!»

Теперь мама девочки решила стать не менее озадаченной. Она нашли футболку такого же цвета, а вместо детского кресла наклеила скотч. Ну и конечно, она повторила выражение лица.

Фотография собрала почти 55 тысяч лайков и больше 1,4 тысячи комментариев только в Instagram. Поддержали маму Хлои и в Twitter.

«Они должны заставить всю семью одеться одинаково и сделать эту фотографию, но это круто».

«Я сначала подумала, как эта маленькая девочка так быстро выросла».

«Это ужастик».