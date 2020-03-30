«Мама очень старалась»: врач обратилась к детям на случай, если умрет от COVID-19

Врач из Нью-Йорка Корнелия Григгс сейчас в числе других медиков борется за жизни пациентов с COVID-19. У нее костюм спецзащиты, но она все равно боится умереть. На случай, если это произойдет, женщина оставила своим детям трогательное послание.

Корнелия опубликовала свое фото в специальном костюме в Twitter и написала там о своих страхах и любви к детям.

«Мои дети слишком маленькие, чтобы прочитать это сейчас. И вряд ли они узнают меня в моей одежде. Но если они потеряют меня из-за COVID-19, я хочу, чтобы они знали, что мама очень старалась выполнить свою работу».

В конце записи она поставила она поставила хештег #GetMePPE. Таким образом американские врачи говорят о том, что им очень нужна одежда, которая защитит их от заражения во время работы с инфицированными пациентами.

Пост Григгс стал вирусным. Он набрали более 500 тысяч лайков, 97 тысяч человек его ретвитнули.

В комментариях люди назвали медика героиней. Ведь она и ее коллеги сейчас борются за жизни тысяч пациентов.

«Спасибо за все, что вы делаете», «Спасибо вам», «Я буду за вас молиться», — пишут ей пользователи Twitter.

По последней информации, взятой на сайте Университета Джона Хопкинса, в США подтверждено более 143 тысяч случаев заболевания. Страна находится на первом месте по числу инфицированных. За ней следуют Италия и Испания.

Жертвами коронавируса в Штатах стали около 2,4 тысячи человек. Президент Донадьд Трамп считает, что если страна не перешагнет рубеж в 200 тысяч умерших, это будет хорошо.