Мир 20 июня 2023, 22:43 «Мама, не веди меня на море». Плакаты с призывами детей не купаться появились в Одессе Социальные плакаты с изображением ребенка и призывом не купаться в море появились в Одессе РИА «Новости»

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Социальные плакаты с изображением ребенка, призывающем не купаться в море, появились на улицах Одессы. Об этом сообщило в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Инициатором выступил местный горсовет. На билборде изображен плачущий ребенок, а надпись гласит: «Мама, не веди меня на море». На плакате разместили логотип горсовета.

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Купание и вылов рыбы в Одессе запрещены с 17 июня. Это же касается других открытых водоемов. В воде нашли возбудителей холеры. Такие последствия наступили после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

В связи с этим Одесский горсовет категорически запретил не только купание и вылов рыбы, но и употребление морепродуктов неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил об опасности появления холеры в России. Причина — крах украинской медицины и частичное разрушение плотины Каховской ГЭС. Об этом же предупредило Минобороны, заявив, что подтопление территорий Херсонской области может сформировать очаги лихорадки Западного Нила и других заболеваний.