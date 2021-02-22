Весь мир взбудоражила история юного спортсмена из Туркмении, которого избили до смерти за отказ проиграть. Его мама выложила в Сеть видео, где рассказала, что сын кричал от боли в больничной палате, просил хлеб и умирал в муках.

По словам женщины, подросток всю ночь ее звал и кричал от боли. У мальчика была высокая температура, а тело было покрыто синяками.

«Мама, мама, помоги, дай воды, хлеб. Доктор, помогите, сделайте что-нибудь», — передала мама его слова.

Вероятно, его держали где-то в заложниках несколько дней и избивали. Когда он полностью потерял сознание, злоумышленники посчитали, что он умер, и выбросили на улицу.

«Благодаря прохожим мы все смогли узнать, что на самом деле произошло. А так их план был: умрет — и делу конец. Они не хотели его оставить в живых, а он прожил немного и смог рассказать», — рассказала она.

Видео завершается фразой: «Сулейман бы жил, если бы не родственники президента».

Подростка-дзюдоиста избили в январе. Как правило, подобные истории в Туркмении замалчиваются. Но родители молчать не стали. Они обратились за помощью к президенту. Ходят слухи, что соперником погибшего ребенка мог быть родственник главы государства. Отец мальчика рассказал, что нападавшие «превратили печень ребенка в месиво» и раскололи ему череп.