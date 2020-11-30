Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала результаты операции

Мама американки Луны Феннер показала, как проходит заживление кожи на лице дочери после операции. Девочка стала известна из-за родимого пятна в виде маски Бэтмена вокруг глаз и на щеках.

Очередную операцию ребенку провели в конце октября. Тяжелым случаем занимаются врачи Краснодара. Мама Луны Кэрол Феннер рассказала, что восстановление после хирургического вмешательства идет успешно. Кожа на лице девочки заживает, а само «пятно Бэтмена» уменьшилось.

Также заживают и «отметины» на ногах Луны, откуда врачи взяли кожу для пересадки на лицо. Впервые такую манипуляцию медики провели еще восемь месяцев назад. По словам Кэрол, уже 9 декабря они вместе с дочерью планируют вернуться домой. Дату следующей операции пока не назначили, она станет известна после приезда Луны в Россию.

Лечение родимого пятна, которое могло перерасти в меланому, предлагали и американские врачи. Но их метод стоит 400 тысяч долларов и требует более 80 операций. Мама девочки выбрала методику, которую разработали российские доктора.