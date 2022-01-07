«Мам, пап, я вас люблю»: военный в Казахстане показал, что происходит на улицах

Казахский военный показал, что происходит на улицах Алма-Аты в момент зачистки города от вооруженных боевиков.

«*** полный. Мам, пап, я вас люблю. Если кого-то обидел — простите. Я вас всех люблю», — гласит сообщение от аккаунта Jasik Kanatov в TikTok.

Далее на кадрах показывается попытка захвата здания Академии погранслужбы КНБ. По предварительной информации, ее удалось отразить.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжатся столкновения между силовыми структурами и незаконными вооруженными формированиями, наиболее горячей точкой является город Алма-Ата.

По всей стране введен режим чрезвычайной ситуации. Накануне в Казахстан началась переброска миротворцев ОДКБ.