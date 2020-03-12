Малышке из ХМАО собрали 150 млн на лечение. Родители три часа плакали от счастья

50 миллионов рублей от всей суммы перевел анонимный спонсор, после чего на счету семьи оказалось более миллиона рублей. Чуть позже удалось собрать недостающую сумму.

«Когда мы узнали об этом, то плакали в течение трех часов», — рассказала мама девочки Людмила Сырцева.

Теперь семья собирает нужные документы, чтобы отправиться в американскую клинику.