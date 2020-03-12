Малышке из ХМАО собрали 150 млн на лечение. Родители три часа плакали от счастья
Полуторогодовалой девочке из ХМАО собрали 150 миллионов рублей на лечение в Америке. Малышка больна спинальной мышечной атрофией. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на маму ребенка.
50 миллионов рублей от всей суммы перевел анонимный спонсор, после чего на счету семьи оказалось более миллиона рублей. Чуть позже удалось собрать недостающую сумму.
«Когда мы узнали об этом, то плакали в течение трех часов», — рассказала мама девочки Людмила Сырцева.
Теперь семья собирает нужные документы, чтобы отправиться в американскую клинику.