«Малыши Йода» из «Звездных войн» устроили забег в Калифорнии

В гонках приняли участие дети болельщиков. Около 12 малышей решили нарядить в костюмы маленького Йоды и отправить на импровизированную беговую дорожку. Победа доставалась тому, кто первый достигал финиша.

Однако состязание оказалось под угрозой срыва. Большое количество участников отказалось стремиться к финишу. Дети стали ползать и валяться по полу. Некоторые из них действительно хотели пройти дистанцию, но падали после нескольких шагов и начинали плакать. Один «малыш Йода» все-таки преодолел небольшой участок беговой дорожки. Ему засчитали техническую победу, несмотря на то, что ребенок вернулся к старту.

Малыш Йода появился в американском телесериале «Мандалорец», составной части вселенной «Звездных войн». Его авторы описывают происходящее вскоре после падения Галактической Империи. По сюжету воину из расы мандалорцев необходимо доставить милое маленькое зеленоухое существо. Однако тот забирает малыша с собой.